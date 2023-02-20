Помощь незнакомцам благотворно влияет на ментальное состояние россиян – исследование

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Помощь незнакомцам благотворно воздействует на ментальное состояние жителей России. Об этом информирует "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

По данным учреждения, поддержка благоприятно влияет не только на нуждающихся, но и на тех, кто помогает. Согласно исследованию Екатерины Настиной из Лаборатории сравнительных социальных исследований имени Рональда Франклина Инглхарта НИУ ВШЭ, подобный вывод схож с результатами соцопроса среди граждан РФ.

Опрос провели среди 757 людей в возрасте от 20 до 75 лет. Россияне ответили на вопросы о помощи незнакомцам, а также прошли тест на удовлетворенность жизнью Эда Динера.

"Среднее значение в первом случае составило 3,66 по пятибалльной шкале, при этом 55% респондентов выбрали значения 4 ("часто") или 5 ("очень часто"). В то же время средняя частота помощи незнакомым людям находится на уровне 2,72. Часто или очень часто помогающих этой категории благополучателей оказалось всего 15%", – поделилась Настина.

Согласно исследованию, часто помогающие другим люди в большей степени удовлетворены своей жизнью. Эффект от поддержки близких оказался более выражен, чем от помощи незнакомцам, однако данную разницу нельзя назвать значимой. Кроме того, выяснилось, что чем моложе человек, тем больше удовлетворения он получает от этого.

Между тем стало известно, что за 9 лет к столичному волонтерскому сообществу присоединились свыше миллиона человек. Помощники поддерживают культурные, благотворительные и патриотические акции, заботятся о животных в приютах и помогают организовывать мероприятия.

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