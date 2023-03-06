Аналитики выяснили, что женщины чаще мужчин занимаются благотворительностью

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Женщины чаще мужчин интересуются благотворительностью и больше жертвуют в этой сфере. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на итоги исследования сервиса "Добро Mail.ru".

Аналитики выяснили, что с февраля прошлого года по март 2023-го портал посетили 56% женщин против 44% мужчин. В 2021 году обстояла похожая ситуация. На тот момент сервисом заинтересовались 64% женщин и 36% мужчин. Первые также чаще переводили пожертвования в фонды.

"При этом мужчины второй год подряд обходят женщин по размеру среднего пожертвования. В текущем году их средний чек выше женского на 78 рублей, в прошлом – на 37 рублей", – говорится в сообщении.

Между тем Сергей Собянин подвел итоги акции "Добрая елка" в Москве. По словам градоначальника, горожане исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов.

Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции "Добрая елка" москвичей

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