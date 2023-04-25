Второй Московский джазовый фестиваль пройдет с 19 по 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Moscow Jazz Festival пройдет в этом году с 19 по 25 июня. Соответствующая информация появилась в официальной группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

"Второй Московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня 2023 года", – отмечается в публикации.

В первый день фестиваля будет представлена совместная программа маэстро Игоря Бутмана, народной артистки России Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. На закрытие фестиваля запланирована премьера музыкально-театрального перформанса Бутмана и Алексея Гуськова.

Кроме того, в мероприятии примут участие заслуженные артисты РФ Ильдар Абдразаков и Валерий Сюткин, рэпер Матвей Мельников, который известен слушателям под псевдонимом Мот, и другие.

Первый фестиваль прошел в июне прошлого года, в рамках мероприятия выступили более тысячи артистов из разных стран.

Ранее организаторы объявили даты проведения книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве. В этом году мероприятие состоится с 2 по 6 июня. В фестивале планируют принять участие более 400 издательств из нескольких десятков российских регионов.

В прошлом году свои новые книги презентовали Павел Басинский, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Александр Архангельский, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и многие другие.

