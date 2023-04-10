Фото: портал мэра и правительства Москвы

Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 2 по 6 июня в Москве. Он будет посвящен дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

Так, в фестивале будут задействованы свыше 400 издательств из нескольких десятков регионов страны и более 200 тысяч посетителей. Также в мероприятии могут принять участие первые лица России.

В 2022 году подготовка мероприятия велась напряженно, однако, несмотря на непогоду, открытие "Красной площади" состоялось. В рамках открытия праздника прошел концерт Академического большого концертного оркестра имени Силантьева.

В прошлом году свои новые книги презентовали Павел Басинский, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Александр Архангельский, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и многие другие.

Ранее сообщалось, что международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября этого года. Организаторы безвозмездно пригласят несколько тысяч зрителей среди социально незащищенных граждан.

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