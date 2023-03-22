Спрос на бизнес-литературу упал в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России наблюдается снижение спроса на бизнес-литературу. Об этом сообщает "Коммерсант".

Российский сервис электронных и аудиокниг "ЛитРес" обратил внимание на то, что продажи упали на 28% в феврале. Эксперты связывают снижение спроса на бизнес-литературу с потерей интереса к книгам такого жанра.

В свою очередь, руководитель издательской группы "Альпина" Алексей Ильин сообщил о падении продаж на 25%. По его словам, показатели соответствуют уровню 2021 года. Однако они уже начали восстанавливаться, добавил Ильин.

Ранее сообщалось, что российские издатели решили обойти запрет на выпуск международных бестселлеров, начав печатать книги в формате саммари – пересказ без прямого цитирования.

В таком формате планируют представить на российском рынке мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). Книга будет содержать пересказ главных тезисов. Мировая премьера работы состоялась 10 января, в РФ произведение недоступно, так как компания Penguin Random House прекратила сотрудничество с Россией.



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