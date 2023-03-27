Премия "Здравомыслие" открыла прием заявок на участие в юбилейном сезоне

Фото: пресс-служба медиахолдинга "Цифровое Телевидение"

Авторов, пишущих о здоровье и медицине, о врачах и их пациентах, приглашают к участию в V сезоне литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Подать заявку на официальном сайте можно до 31 мая включительно.

К участию приглашаются авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. Номинировать можно книги, подписанные в печать и выпущенные в период с 9 марта 2022 по 27 марта 2023 года.

Отбор победителей проходит в несколько этапов:

с 27 марта по 31 мая осуществляется прием заявок на сайте премии;

с 12 июня по 10 июля экспертный совет проверяет заявки на соответствие положению премии;

с 24 июля по 18 сентября на платформе "КраудСпейс" пройдет народное голосование;

с 25 сентября по 16 октября члены жюри определят по одному победителю в каждой из номинаций.

Победители будут объявлены 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.

В состав экспертного совета вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.

Номинации:

"Рецепт здоровья" – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;

– популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; "Шаг вперед" – книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;

– книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине; "Эскулап" – мемуары и биографии врачей.

Также заявлена специальная номинация от партнеров премии "Лучшая идея книги" – ее победители получат возможность издать собственную книгу в издательствах "Бомбора" и "Медпроф".

Премия призвана поддерживать врачебную деятельность, популяризировать базовые биомедицинские знания в обществе, пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать культуру здоровья. Учредителями являются министерство здравоохранения РФ, министерство науки и высшего образования РФ, телеканал "Доктор" и компания "Технологии Доверия". В попечительский совет входят министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, доктор медицинских наук, главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн и другие.

"Премия "Здравомыслие" – это не только новые книги, но и часть истории медицины и общества. Каждый год мы вписываем в нее новые страницы. Нам очень важно, что все больше врачей и ученых вдохновляются возможностью рассказать о себе, своем опыте и наблюдениях широкому кругу читателей. И соразмерно растет число людей, открывающих для себя мир научно-популярной медицинской литературы", – говорит главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская.



Эвелина Закамская главный редактор телеканала "Доктор" Уверена, что в будущем достойные книги наших современников будут читать с таким же интересом, как мы сегодня читаем воспоминания русских и советских врачей прошлых столетий.

В прошлом году в голосовании за лучшие медицинские книги сезона приняли участие более 13 тысяч человек. В итоге в номинации "Рецепт здоровья" одержала победу книга "Детское питание в большом городе" Регины Доктор, в номинации "Шаг вперед" – "Медицинская статистика и аналитика в практическом здравоохранении" Александра Нямцу, а в номинации "Эскулап" – "Репортаж из морга. Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых" Мишель Сапане.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!