Стали известны победители литературной премии в области медицины "Здравомыслие-2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Организаторы литературной премии в области медицины "Здравомыслие" объявили победителей этого года. Из 230 заявок было отобрано шесть лучших. Это книги о детском питании, медицинской статистике и даже наблюдениях судмедэксперта.

В голосовании за лучшие медицинские книги этого сезона приняли участие более 13 тысяч человек. Много было подано книг о психическом здоровье: организаторы связывают это с пандемией коронавируса, текущими политическими событиями и сложной социальной ситуацией. В итоге в трех номинациях было отобрано по одной лучше работе, а именно:

"Детское питание в большом городе" Регины Доктор (номинация "Рецепт здоровья");

"Медицинская статистика и аналитика в практическом здравоохранении" Александра Нямцу (номинация "Шаг вперед");

"Репортаж из морга. Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых" Мишель Сапане (номинация "Эскулап").

Между тем в номинации "Лучшая идея книги" победили сразу четыре автора, это Елена Тынянская, Софья Сименюра и Дмитрий Данилов. Они смогут опубликовать свои работы в издательстве "Бомбора".

Комментируя итоги конкурса, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что медицинские специальности остаются одними из самых востребованных среди студентов, при этом важно, чтобы знания, которые они получают в вузах, были доступны и простым людям. Эту задачу, по его мнению, решает в том числе премия "Здравомыслие".

"Сохранение здоровья, в том числе и душевного равновесия, – это первое условие преодоления внешних вызовов и угроз. <...> Но список победителей все же указывает на то, что наиболее популярными средствами от стресса остаются забота о близких, о детях, а также любопытство, интерес к окружающему миру", – заметила в свою очередь главред телеканала "Доктор" Эвелина Закамская.

Ранее в Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры". Современные художники, ставшие победителями проекта, создали 26 муралов и девять арт-объектов в культурных учреждениях столицы, в том числе в центрах "Москворечье", "Алые паруса", "Строгино", "Зеленоград", "Щукино" и "Лира", во дворце культуры "Капотня" и "Восход".



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