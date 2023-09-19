Проект "Активный гражданин" предложил москвичам оценить объекты досуга, обучения и спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Активный гражданин" создал серию голосований под названием "Осень в Москве", в рамках которых предлагает жителям города оценить столичные объекты, связанные с обучением, спортом и досугом. Голосование состоит из двух вопросов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в первом вопросе граждане выберут лучшие, по их мнению, спортивные комплексы, из списка, в который были внесены 23 варианта, можно выбрать пять наиболее понравившихся. В список в том числе входит Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в залах которого занимаются 1,5 тысячи спортсменов – воспитанников 11 спортивных школ.

Также жители столицы могут выбрать стадион "Москвич", который был открыт в прошлом году после реконструкции. На его территории спортсмены и любители могут заниматься в течение всего года. В рамках реконструкции специалисты в том числе обновили футбольное поле, построили трибуны и легкоатлетический сектор для метания.

В спортивно-тренировочном комплексе "Динамо", который указан в списке, появилась ледовая арена с площадкой по стандартам Национальной хоккейной лиги. Для хоккеистов оборудовали зал сухой разминки, а для фигуристов – зал хореографии.

Свой голос можно отдать за центр современного пятиборья "Северный", который стал первым в РФ объектом, где под одной крышей ведется подготовка спортсменов по всем видам дисциплин, входящим в современное пятиборье. Подчеркивается, что одновременно на территории комплекса могут заниматься порядка 280 граждан.

Голосование также поможет москвичам узнать больше о тех или иных спортивных объектах, они открываются на территории города после реконструкции каждый год. Горожанам доступны десятки стадионов, спортивных комплексов, бассейнов, футбольных полей, BMX-велодромов, экстрим-аттракционов.

Жителям Москвы дадут возможность в рамках голосования ответить, какая из площадок для занятия спортом является для них хорошей, востребованной и комфортной. Например, на территории ВДНХ люди могут научиться кататься на велосипеде или на роликах, поиграть в бадминтон, теннис и познакомиться с другими спортивными играми.

А в парке "Яуза" специалисты установили раму для гонок с препятствиями в стиле "русский ниндзя". Этот тренажер позволит заниматься спортом на ежедневной основе не только любителям, но и спортсменам. Перед началом будущие участники выбирают один из вариантов маршрута или могут объединить их, получив путь для бега с препятствиями длиной более 140 метров.

В парке "Ходынское Поле" появились скейт-зона, роллердром, территория для игровых видов спорта, площадка для силовых тренировок и пространство со специальными тренажерами, которые подходят для старшего поколения. За нее москвичи в том числе могут отдать свой голос.

Новые спортивные пространства появляются в парках, скверах, общественных пространствах и других местах столицы. Помимо этого, жители столицы могут круглогодично заниматься спортом и посещать тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" во дворе или помещениях рядом с домом, где будут проходить занятия. Например, в прошлый раз спортсмены занимались на территории Дома культуры "ГЭС-2".

Всего в серии "Осень в Москве" пройдет пять голосований. Жители столицы смогут выбрать лучшие лектории и детские технопарки, усадьбы для осенних прогулок, парки для фотосессий, а также места в городе, где можно наблюдать за животными и птицами и знакомиться с ними ближе.

Ранее сообщалось, что в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству спортивных объектов. В городе уже появились 14 новых сооружений, работы по строительству которых планировали закончить в 2023 году.

Наиболее масштабными проектами стали физкультурно-оздоровительный комплекс "Качаловский", бассейн Московского среднего специального училища № 4 имени А. Я. Гомельского и Дворец спорта "Некрасовка".



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