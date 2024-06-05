Фото: министерство обороны РФ

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла поражение 340 выявленным целям ВСУ, в том числе пункту управления подразделениями. Было уничтожено до 585 украинских военных, три боевые машины пехоты, в том числе американская Bradley. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Также потери украинской армии составили пять буксируемых гаубиц "Мста-Б", по две гаубицы Д-20 и М777, САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников, добавил Савчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр".

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Они также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ.