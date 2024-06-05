Spiegel: немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

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Немецкий инвестор Ральф Новак в день вынесения решения Тушинским судом Москвы, в рамках которого бизнесмена приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 52,4% акций каршеринга BelkaCar, пытался получить убежище в посольстве ФРГ. Об этом сообщает издание Der Spiegel, передает телеканал "360".

Адвокат бизнесмена Константин Елфимов уточнил, что после вынесения решения Новак был в панике из-за страха вновь оказаться в тюрьме. Авторы материала добавили, что с юридической позиции у бизнесмена было немного шансов получить помощь от посольства, так как оно должно было бы передать инвестора местным властям.

При этом, как подчеркивает издание, до оглашения решения Новак был под домашним арестом.

В 2022 году Тверской суд Москвы заочно арестовал директора швейцарской компании Winterberg Group Фабиана Кройхера по делу о мошенничестве. Он был объявлен в розыск.

Уголовное дело включает два эпизода мошенничества. Оно связано с расследованием обстоятельств хищения и продажи контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. До этого по делу арестовали бизнесменов Новака и Азмуханова. По данным следствия, похищенные бумаги оцениваются в 2,1 миллиона евро. Сумма общего ущерба составляет 147 миллионов евро.

3 июня Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Новака за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, инвестора обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Ильнура Азмуханова приговорили к четырем годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

