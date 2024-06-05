Тренировку проведут в Москве в Международный день бега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Беговая тренировка пройдет в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве в Международный день бега, 5 июня. Участников ждут специальные упражнения, а также темповые, интервальные и восстановительные тренировки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия по бегу проводятся по средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00. Любителей пробежек старше 18 лет приглашают вместе с тренерами Москомспорта узнать о правильной технике бега и подготовиться к марафонам.

Тренировки подойдут новичкам, людям со средним уровнем подготовки или тем, кто никогда не занимался этим. Также в столице пройдут вводные уроки для начинающих 3 июля, 4 августа и 1 сентября.

Занятия организовывают в парке 850-летия Москвы, "Северном Тушине" на улице Свободы, в спортивном комплексе "Лужники", возле первого выхода со станции метро "Воробьевы горы" и в парке "Сокольники".

Ранее свыше 700 горожан приняли участие в первых тренировках нового сезона проекта "Спортивные выходные", которые состоялись 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Самой популярной среди участников стала растяжка, которую посетили 556 человек, а наиболее востребованным местом для занятий стал парк около прудов "Радуга".

