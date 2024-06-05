Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Семейный инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 7 и 8 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замглавы департамента образования и науки Москвы Антона Молева.

В рамках фестиваля представители социального бизнеса, реабилитационных организаций, фондов и правительства Москвы обсудят, как развивается городская инклюзивная среда.

Молев подчеркнул, что в диалоге о безбарьерной среде должны участвовать профессионалы, которые знакомы с вопросами инклюзии изнутри.

"Участники с приглашенными экспертами исследуют, как создание доступной безбарьерной среды помогает не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и тем, кто, на первый взгляд, не нуждается в поддержке. Мероприятие заинтересует не только специалистов – все гости смогут поучаствовать в десятках увлекательных мероприятий", – добавил он.

Спикерами выступят специалисты, много лет проработавшие в сфере инклюзии. К примеру, сотрудник фонда "Антон тут рядом" Юлиана Якуббо и глава проекта Autistic City Антонина Стейнберг, которые являются экспертами в области информирования об аутизме.

Также в программе фестиваля будут участвовать организации, помогающие детям и их семьям адаптироваться к жизни в городе: центр по работе с детьми с расстройством аутистического спектра "Яркий мир", благотворительный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" и Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой.

Помимо этого, с участниками встретятся чемпионка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Анна Чичерова и шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжам Сергей Шилов – они расскажут о ценностях олимпизма и паралимпизма, а также ответят на вопросы гостей.

Посетители смогут узнать о разных формах адаптации к социальной среде и даже освоят новые навыки. Так, каждый желающий сможет попробовать себя в качестве тифлокомментатора – специалиста, который лаконично описывает то, что непонятно слабовидящему без специальных словесных пояснений.

Также здесь пройдут и различные культурные мероприятия: спектакль "Коломбина" инклюзивного театра "Открытое искусство", концерт оркестра "Солнечные нотки", выставка работ художников инклюзивной школы комикса Алексея Иорша и многое другое.

Лекции и выступления экспертов будут переводиться на русский жестовый язык, а на площадках с безбарьерной средой разместят памятки, написанные ясным текстом и увеличенным кеглем. Подробное расписание фестиваля можно посмотреть на сайте Московского дворца пионеров.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Главное условие для участия – проект должен быть полезен Москве и ее жителям. Для получения финансовой поддержки необходимо подать заявку до 4 июля.