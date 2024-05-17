Итоги второго этапа отбора НКО подвели в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Итоги второго этапа отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые претендовали на получение помещений от города, подвели в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразцития Анастасию Ракову.

Она рассказала, что работа с некоммерческим сектором дает возможность помочь жителям, нуждающимся в особой заботе, и дополняет возможности города практиками партнеров. Всего по итогам второго этапа отбора НКО бесплатно получили пространства общей площадью около пяти тысяч квадратных метров в 10 столичных округах.

В течение трех лет победители будут оказывать поддержку свыше 25 тысячам москвичей в адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья помещениях, добавила Ракова.

Заммэра указала, что в части пространств НКО-победители организуют работу инклюзивных мастерских, другие – адаптируют для оказания услуг взрослым и детям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, участникам спецоперации на Украине и их родным, приемным семьям и другим.

В финальном этапе отбора поучаствовали 93 НКО. В среднем на одно помещение претендовали четыре организации, а на некоторые пространства подавали не менее 10 заявок.

В роли независимых экспертов выступили представители некоммерческого сектора и социально ответственного бизнеса. Они провели 186 экспертиз заявок НКО, в ходе которых оценивали востребованность оказываемых услуг, опыт и ресурсы, обоснованность выбора помещения, ожидаемые результаты работы и предполагаемый соцэффект от деятельности.

В итоге половине НКО выделили новые пространства, где они могут работать с инвалидами. В числе организаций, получивших поддержку, оказались благотворительные фонды "Гольфстрим" и "Семейный очаг", творческое объединение "Круг" и автономная НКО "Бабушкин клубок".

В новых помещениях будут работать инклюзивные мастерские, проводиться занятия по арт-терапии, тренинги по социокультурной адаптации. Также граждане там смогут найти работу, в том числе на открытом рынке труда.

Каждая третья организация намерена помогать семьям, уточняется в материале. Сотрудники будут проводить занятия для будущих приемных родителей, консультировать пап и мам трудных подростков. Помимо этого, запланирована работа с семьями участников СВО. В числе таких НКО – благотворительный фонд "Подари солнечный свет" и некоммерческое партнерство "Перекресток Плюс".

Каждая четвертая НКО планирует помогать в организации ухода за тяжелобольными родственниками, патронажа на дому и в обучении профессионально заботиться о близких. Этим будут заниматься благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой и "Детский хоспис".

Ранее сообщалось, что с начала этого года коворкинг-центры для НКО в Москве посетили около 18 тысяч горожан. По словам заммэра Натальи Сергуниной, в центрах можно проводить мероприятия разных форматов: от консультаций до фестивалей.