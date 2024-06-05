Нацполиция Украины объявила о конфискации активов РФ почти на 1 млрд долларов

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На Украине арестовали российские замороженные активы на сумму в размере 38 миллиардов гривен (примерно 1 миллиард долларов или 83 миллиарда рублей). Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью начальника департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрея Рубеля украинским СМИ.

По его словам, Украине удалось арестовать самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, 55 легковых и 47 грузовых автомобилей, а также три бортовых полуприцепа. Все это направили украинским военным, уточнил он.

"Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил", – заявил Рубель.

Ранее Евросоюз одобрил использование доходов от активов РФ в пользу Украины. Речь шла о замороженных активах Центробанка России в размере трех миллиардов евро. На помощь Украине из них в 2024 году планируют направить 90%.

Прибыль от замороженных российских активов в Европе будут изымать два раза в год. Остальные 10% доходов планируют направлять на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины.

