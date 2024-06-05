Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 5 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами гроза ожидаются в Москве в среду, 5 июня. По области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице днем будет в пределах от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 15 градусов, по области – до 12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на данный момент Москва находится в так называемом барическом болоте. С одной стороны, в городе по-летнему тепло, а с другой – гремят грозы и идут ливни.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня.