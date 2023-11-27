С начала года в Москве построено более 11,6 млн кв метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве с января текущего года возвели и ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства, их площадь оценивается в 11,6 миллиона "квадратов". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32% – тогда в эксплуатацию ввели 8,8 миллиона квадратных метров", – поделился он.

Бочкарев добавил, что большинство этих объектов являются жилыми. По его словам, было сдано 258 многоквартирных зданий с площадью квартир 5,5 миллиона "квадратов".

В Москве продолжает развиваться строительство по программе реновации, продолжил вице-мэр. Он отметил, что с начала года для переселения горожан возвели 52 дома с площадью квартир более 857 тысяч "квадратов". Вместе с тем специалисты с начала 2023-го построили свыше 250 тысяч квадратных метров промышленных объектов.

Вице-мэр также рассказал, что за счет инвесторов было возведено 80% недвижимости – свыше 9,3 миллиона квадратных метров. Девелоперы ввели в эксплуатацию 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, добавил, что в сентябре в Покровском-Стрешневе появилось два корпуса Научного центра неврологии: клинический и патологоанатомический.

Кроме того, на северо-западе города в Строгине заработала взрослая поликлиника с травмпунктом. В смену учреждения могут посетить 750 людей. К финалу также подошло строительство детского сада на 235 мест в Южном Бутове, учебного корпуса на 200 человек на территории Нагатинского Затона, физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове и других учреждений.

Войстратенко отметил, что до сдачи объекта в эксплуатацию специалисты Мосгосстройнадзора осуществляют проверки на всех этапах возведения. В общей сложности с начала года прошло 5 676 контрольно-надзорных мероприятий по оценке качества работ и применяемых материалов.

Всего было вынесено 7 317 постановлений о привлечении участников строительства к административной ответственности. Кроме того, инспекторы наложили штрафы на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей, поделился Войстратенко.

Ранее стало известно, что три участка на востоке Москвы площадью больше 3 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более чем 6,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 190 миллионов рублей.

Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году