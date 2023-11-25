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25 ноября, 17:30

Спорт

Фестиваль традиционных видов борьбы прошел в Москве

Фестиваль традиционных видов борьбы прошел в Москве

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В Москве прошел фестиваль традиционных видов борьбы, в котором поучаствовали 150 спортсменов со всей страны. Также были участники из Таджикистана, Монголии, Армении и других стран.

Все спортсмены представляли разные школы борьбы. Например, татаро-башкирской или народов Сибири и Дальнего Востока. Абсолютное первенство среди победителей в своих категориях прошло по правилам бурятской борьбы.

Турнир состоялся в спортивном комплексе МГТУ имени Баумана. Участников активно поддерживали национальные творческие коллективы, артисты, а также мастера восточных единоборств. Победителям и призерам вручили заслуженные награды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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