Москвич стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии

Житель Москвы Александр Еременко стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии. Эти соревнования проводятся раз в 4 года и ценятся у каратистов даже больше, чем Олимпиада.

В прошлый раз Еременко дошел до финала, но проиграл в дополнительном испытании.

Соревнования проходили в Токио с 14 по 21 ноября. В них принимали участие 216 спортсменов из 33 стран мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.