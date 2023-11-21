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21 ноября, 22:00

Спорт

Москвич стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии

Москвич стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии

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Житель Москвы Александр Еременко стал чемпионом мира по киокусинкай каратэ на соревнованиях в Японии. Эти соревнования проводятся раз в 4 года и ценятся у каратистов даже больше, чем Олимпиада.

В прошлый раз Еременко дошел до финала, но проиграл в дополнительном испытании.

Соревнования проходили в Токио с 14 по 21 ноября. В них принимали участие 216 спортсменов из 33 стран мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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