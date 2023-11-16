Поздняков заявил, что рекомендации МОК по Играм дружбы вызывают недоумение

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Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал странам проигнорировать приглашение к участию во Всемирных играх дружбы в России, вызывает недоумение. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он пояснил, что необходимость проведения Игр дружбы появилась после нелегитимных санкций против российского спорта. Атлеты нуждались в площадке для участия в соревнованиях.

"Игры дружбы, которые состоятся с большим успехом в следующем году, послужат двум целям – мирной миссии спорта и свободному участию в соревнованиях всех спортсменов. И очень важно: они устранят несправедливость отстранения наших спортсменов в международных соревнованиях. Все три миссии соответствуют олимпийским идеалам", – цитирует его ТАСС.

По словам Позднякова, спортсмены, приезжающие в Россию, говорят, что в стране нужно проводить соревнования. Заявление главы МОК Томаса Баха, обратил внимание глава ОКР, вызывает недоумение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на позицию МОК ранее заявил, что Россия с ней не согласна. Он также отметил, что комитет не имеет монополии на спортивный мир и соревнования будут организованы и без его участия.



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