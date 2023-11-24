Футболистки "Зенита" вновь стали чемпионками России

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Футболистки петербургского "Зенита" обыграли спортсменок московского ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата РФ, став победительницами турнира.

Встреча завершилась с результатом 2:1. Матч состоялся на стадионе "Новые Химки".

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66). Единственный гол от ЦСКА забила Татьяна Петрова (88-я минута).

"Зенит" второй раз подряд стал чемпионом РФ. Перед финальным туром команды имели в активе одинаковое количество очков – по 38. Третье место в турнире получил московский "Локомотив".

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборной России по футболу с Кубой попадет в Книгу рекордов РФ. Российские спортсмены побили рекорд по числу футболистов, забивших голы в одном матче. Все восемь мячей сборной России были забиты разными игроками.

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