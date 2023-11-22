Видео: телеграм-канал Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сыграл в теннис с протезом правой руки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале

По его словам, сначала он испытал "полное разочарование" и признался, что без рук "ужасно трудно" как морально, так и физически.

Однако, отметил спортсмен, из этой ситуации при сильном желании можно найти выход. Костомаров подчеркнул, что очень этого хочет.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

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