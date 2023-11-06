Костомаров заявил, что в будущем сможет кататься на коньках

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что сможет кататься на коньках в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

"Там необходимы очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился. Но кататься точно буду", – отметил он.

Спортсмен также рассказал о своих эмоциях после того, как он вышел из комы.

"Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать", – подчеркнул Костомаров.

Как добавил фигурист, он пытается адаптироваться к быту и освоить протез.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

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