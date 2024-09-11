Крупный кинологический парк открылся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Крупный кинологический парк площадью более гектара открылся в районе Царицыно в рамках проекта "Питомцы в Москве", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, новая площадка на Тимуровской улице является второй по масштабу в столице.

"Первая открылась в сентябре прошлого года в Северо-Восточном административном округе и уже стала центром притяжения для местных жителей и профессионалов. На ней проводятся выставки, показательные выступления и чемпионаты", – сказала Сергунина.

Для животных установили полтора десятка снарядов, в том числе трассы с препятствиями, горки, лестницы и тоннели. Сам парк включает пять зон, где могут проходить как дрессировки, так и соревнования, один сектор также предназначен для работы с запахами.

Для удобства владельцев собак на территории предусмотрели дополнительное освещение и информационные стенды. Для проведения мероприятий в парке есть трибуна на 170 посадочных мест.

Как отметила Сергунина, в парке могут находиться более 500 человек со своими животными. Благоустройство площадки провели по просьбам местных жителей.

Всего в рамках проекта "Питомцы в Москве" с 2021 года в столице обустроили уже 59 современных мест для прогулок с животными.

Между тем цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве до 15 сентября. В него входят различные мероприятия, в том числе показательные выступления на площадках, благоустроенных по проекту "Питомцы в Москве" в рамках программы "Мой район". Всего в рамках цикла события организуются более чем на 40 площадках столицы.