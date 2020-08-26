Один человек погиб во время беспорядков в американском Кеноше

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Человек погиб во время стрельбы в американском городе Кеноша, штате Висконсин. Там третий день не прекращаются протесты после ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полицейскими, сообщает "Газета.ру".

На местной заправочной станции вооруженные мужчины попытались защитить свою собственность и вступили в перепалку с протестующими. В какой-то момент прозвучали выстрелы. Предварительно, трое человек получили пулевые ранения, один из них умер.

23 августа 29-летний житель американского Кеноша Джейкоб Блейк попытался разнять двух поссорившихся женщин, однако получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже губернатор Висконсина Тони Эверс заявил, что Джейкобу Блейку выстрелили несколько раз в спину средь бела дня. Он указал, что не знает всех подробностей, но уверен в том, что мужчина не первый пострадавший от рук полицейских.

В конце мая гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.