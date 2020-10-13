Гинцбург рассказал, когда могут начаться исследования вакцины от COVID-19 с участием детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исследования вакцины от COVID-19 с участием детей могут стартовать в середине будущего года, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Агентство "Москва".

"В настоящее время мы совместно с Минздравом уже начали прорабатывать проект документации для того, чтобы после того как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончатся испытания на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование этого препарата на 18-, то есть на детском населении", – сказал Гинцбург.

По его словам, исследования с участием детей разделят на возрастные группы.

Ранее Гинцбург заявлял, что среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом.

Он также сообщал, что добровольцы не знают, что им дают, – вакцину от коронавируса или плацебо. Об этом также не знают и медики, которые ставят прививку испытуемым. После получения вакцины каждый доброволец получает индивидуальный код.

Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.

