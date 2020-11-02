Участникам испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" сделают прививку в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", получат прививку в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Первые добровольцы получат прививку в ноябре 2020 года. Ведутся переговоры с организациями, на базе которых будет осуществляться вакцинация добровольцев", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас государственный научный центр "Вектор" производит вакцину для пострегистрационных испытаний. Набор добровольцев начнется после разрешения на проведение исследований.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Принять участие в исследовании смогут лица старше 18 лет.

27 октября в России началось производство второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор". Информация о препарате размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

