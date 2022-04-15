Шеф-повар объяснил, как выбрать мясо для шашлыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с Москвой 24 рассказал, что при выборе мяса для шашлыка необходимо проверять его эластичность, цвет и аромат.

По словам эксперта, для блюда из свинины идеальным вариантом является парное мясо "только что с забоя". Если возможности взять такой продукт нет, лучше всего подойдет охлажденный вариант.

"Из того, что лежит на прилавках, желательно не покупать свинину в вакуумной упаковке. Если все же делаете такой выбор, важно, чтобы цвет мяса был глянцевым, светло-розовым. Плюс не было никакой влаги. Даже если есть специальная тканевая подложка, желательно, чтобы она была сухая", – поделился Крюков.

Кроме того, перед покупкой желательно прощупать мясо и почувствовать его запах, советует шеф-повар.





Анатолий Крюков шеф-повар, член ассоциации поваров России По аромату мясо не должно отдавать никакой кислотой. Только легким молочным запахом. Смотрим по упругости. Надавливаем на мясо сами либо просим продавца. Образовавшаяся ямка должна сразу восстанавливаться. Если этого не происходит, значит, мясо несвежее.

"Если свиная шея или карбонат красноватого цвета, это говорит о том, что мясо уже размораживалось. Плюс попросите продавца провести по нему пальцем в перчатках. Если на них останется сок, значит, мясо либо размораживалось, либо оно несвежее", – обращает внимание эксперт.

Свиной окорок или грудинку для шашлыка используют реже: это очень жилистое не всегда вкусное мясо, которое требует более длительного маринования, объяснил шеф-повар. При этом важно помнить, что цвет окорока и грудинки светло-бурый, ближе к красному.

"Вырезку из свинины для шашлыка нужно выбирать по тем же критериям. Но по ней и по шее важно учитывать еще один момент. На них есть жир, и он должен быть бело-лунного цвета, напоминающий свежевыпавший снег. Если он желтоватый, ближе к ржавчине, это говорит о том, что мясо старое либо само животное болело. От такой покупки желательно отказаться", – советует Крюков.





Анатолий Крюков шеф-повар, член ассоциации поваров России На более сочный вкусный шашлык, конечно, лучше выбирать шею. В процессе приготовления вытапливаемый жир насыщает мясо и делает его очень нежным. Для более постного лучше подойдет свиная вырезка, карбонат или окорок.

Вышеперечисленные способы проверки подойдут и для других видов мяса, сказал шеф-повар. К примеру, в говяжьей вырезке также важны белесые жировые прослойки без желтоватого оттенка. По запаху такое мясо должно отдавать молоком и сеном, говорит эксперт. Кроме того, хорошая говяжья вырезка красно-бурого цвета без точечных потемнений, добавил он.

"Потемнения говорят о том, что либо животное болело, либо, когда происходил забой, не дали правильно стечь крови и она скопилась в определенных участках мышц. Это нежелательно. Когда кровь не выходит из туши, образуется микробная флора. К сожалению, даже в процессе приготовления шашлыка она способна выжить. Организм человека может негативно на это отреагировать", – объяснил Крюков.

Если есть планы приготовить шашлык из птицы, важно, чтобы на шкуре тушки не было никаких водянистых вздутий, обратил внимание шеф-повар. Это признак того, что мясо "накачивали" растворами и препаратами, предупреждает эксперт. "Плюс надавливанием на птицу и смотрим, выделяет она сок или нет, восстанавливает ли она текстуру, как положено", – подчеркнул Крюков.

Кроме того, нужно, чтобы все кости были целыми, а на коже не было так называемых пеньков – остатков от перьев. Идеально к шашлыку подойдет филе грудки, рекомендует кулинар. "При этом важно всегда брать только охлажденку. Ни в коем случае не заморозку. Практически всегда она бывает накачанная. В процессе приготовления такое филе потеряет в весе раза в два-три, пользы от этого никакой", – подчеркнул Крюков.

Также из птицы шеф-повар посоветовал обратить внимание на индейку. По его словам, это мясо практически никогда не накачивают препаратами. "Индейка и так вырастает до хороших размеров. Плюс она очень восприимчива к любым антибиотикам: птица от них начинает болеть. Производителю это заведомо невыгодно. Из птицы индейка остается самым оптимальным вариантом для шашлыка по микробиологическому, минеральному, белковому составу", – резюмировал Крюков.

Ранее в Китае шашлык назвали блюдом, которое символизирует дерзость и отвагу русских. По мнению жителя Поднебесной, для его приготовления у россиян не бывает плохой погоды. Кроме того, сам шашлык стал в России образом жизни, сказал собеседник из Китая.

