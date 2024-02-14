Нейропсихолог призвала писать от руки хотя бы несколько раз в неделю

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Чтобы поддерживать мозг в активном состоянии, нужно писать от руки несколько раз в неделю. Об этом клинический нейропсихолог Ирина Хвингия заявила в интервью радио Sputnik.

Она объяснила, что печатание на клавиатуре и набор знаков на экране гаджета влияют на работу мозга не так, как использование ручки или карандаша.

По ее данным, во время письма ручкой у человека активизируются зоны, отвечающие за речь, чтение, произвольное и зрительное внимание, ассоциативные истории.

"То есть при письме наш мозг выполняет огромный пласт функций, выпадающий при печатании", – подчеркнула нейропсихолог.

Отмечается, что некоторые вещи стоит записывать от руки для поддержания активности различных долей мозга. Хвингия уточнила, что не нужно писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок.

Эксперт добавила, что непрерывная работа за компьютером, в отличие от ручного письма, способствует перевозбуждению центральной нервной системы и переутомлению.

Это связано с тем, что экран создает дополнительную активацию центральной нервной системы, торможение происходит сложнее, уточнила нейропсихолог. Чем больше человек работает за компьютером, тем быстрее устает, поэтому каждые 50 минут рекомендуется отвлекаться от экрана, заключила она.

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