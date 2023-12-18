Ученые заявили, что искусственный свет в ночное время может вызвать депрессию

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Искусственный свет в ночное время может повысить риск развития психических расстройств, таких как тревога, биполярное расстройство и депрессия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Исследователи из школы психологических наук при университете Монаша совместно с коллегами из института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии для своего исследования использовали данные 86 772 человек, которые взяли в британском Биобанке – крупнейшем хранилище биологических образцов.

Ученые проанализировали информацию о качестве сна, психическом здоровье, физической активности испытуемых и воздействии на них естественного и искусственного света.

В итоге оказалось, что из-за большого количества неестественного света, например, от экранов компьютеров и светильников, у людей повышается риск развития тревожного, биполярного и депрессивного расстройств, а также посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Еще ученые обнаружили, что при постоянном воздействии искусственного света люди склонны к саморазрушительным действиям.

При этом дневной свет, продолжили исследователи, полезен для психического здоровья. При его воздействии снижается риск депрессии на 20%.

Ранее психолог Ольга Романив сообщила, что сменить сильное чувство тревоги на спокойствие можно, задействовав парасимпатическую нервную систему.

Она рекомендовала глубоко дышать животом и дышать с задержкой. Выполнять упражнение она советует до тех пор, пока не появится чувство расслабления.

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