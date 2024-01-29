Невролог назвала идеальный возраст для обучения

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С точки зрения медицины для интенсивного обучения больше всего подходит возраст от 17 до 20 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на невролога Екатерину Демьяновскую.

По слова специалиста, в это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело. Это особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения, в частности, в закреплении полученных навыков, формировании пунктуальности и консолидации памяти. Необычное название объясняется тем, что эта область мозга представляет собой перемежающиеся участки серого и белого мозгового вещества.

Такие данные подтвердили научные эксперименты. Несколько лет назад исследователи из Нидерландов провели тест. Они пригласили 232 добровольца в возрасте от 8 до 25 лет и попросили их пройти задание. Им нужно было распределить изображения по трем ячейкам. Если добровольцы ошибались, то компьютер сообщал им об этом. В результате выяснилось, что лучше всего с задачей справились люди 17–20 лет. Они очень быстро обучались и показывали высокие результаты.

Еще один аргумент за обучение в молодом возрасте связан с общими психофизическими навыками. Студенты учатся взаимодействовать с разными людьми, трудиться в режиме цейтнота, самостоятельно распределять время для отдыха и работы. Некоторым также приходится адаптироваться к новым климатическим условиям, если они решили учиться в другом городе или стране. Врач подчеркнула, что сделать это проще в более молодом возрасте, когда психика более гибкая и адаптивная.

При этом молодых людей подстерегает другая опасность, в частности, преждевременное снижение интеллектуальных способностей, связанное со злоупотреблением гаджетами. Эта болезнь XXI века получила название "цифровая деменция".

У людей, которые много времени проводят за гаджетами, падает умение концентрироваться, нарушается память, иногда возникают эмоциональные расстройства, ухудшается координация движений. Это объясняется, что некоторые области мозга из-за ненадобности начинают работать хуже.

При этом Демьяновская успокоила, что цифровая деменция обратима. Чтобы избежать ее последствий, следует стараться вспоминать информацию самостоятельно, а не обращаться сразу в поисковики, побольше читать, играть на музыкальных инструментах или изучать новый язык, не забывая при этом о ежедневной физической активности.

После 50 лет способности к обучению снижаются из-за таких внешних факторов, как стрессы, курение, употребление спиртных напитков и сопутствующие заболевания.

Главной задачей на более поздних этапах жизни специалист назвала сохранение нейропластичности, то есть способности мозга адаптироваться или даже изменять свою внутреннюю функционально-анатомическую структуру в ответ на внешние или внутренние стимулы.

Для этого нужно периодически выполнять непривычные задачи, к примеру, менять знакомые маршруты, выполнять домашние дела с закрытыми глазами, смотреть документальные и учебные видеоролики, задействовать левую руку вместо правой и наоборот.

"Все эти нехитрые способы поддерживают имеющиеся нейронные связи и способствуют формированию новых контактов между нервными клетками головного мозга", – заключила врач.

Ранее аналитики выяснили, о каких профессиях мечтали в детстве жители столицы. Большинство опрошенных (18%) рассказали, что хотели быть врачами. В свою очередь, 12% надеялись во взрослой жизни стать путешественниками. О профессии космонавта мечтал каждый десятый москвич (10%). То же количество опрошенных надеялись связать судьбу с актерством. Среди респондентов по 9% хотели стать летчиками и учителями, 8% – заняться военным делом. По 7% опрошенных мечтали работать водителями или получить профессию ученого, изобретателя либо инженера.

