Депутат Лантратова: школьники из-за высокой нагрузки не могут найти время на отдых

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Российские школьники из-за высокой нагрузки не могут найти время на спорт, прогулки и отдых, рассказала Москве 24 первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ. По его словам, проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших.

Депутат Лантратова подтвердила наличие данной проблемы и обеспокоенность по этому поводу родителей со всей страны.

"В последнее время много обращений на тему того, что дети перегружены. Это, конечно, плохо <...> Многие родители говорят, что это просто лишает детей детства", – заметила депутат.

Она подчеркнула, что нагрузку на детей "нужно, безусловно, регулировать".





Яна Лантратова заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Мы же говорим о важности передачи ценностей, опыта от старших к младшим. О том, что важно, чтобы было общение, коммуникация между родителями и детьми. А когда им коммуницировать, общаться, если ребенок приходит и тратит огромное количество времени на выполнение домашних заданий?

В свою очередь, председатель комитета по просвещению Ирина Белых отметила, что на сегодняшний день в школах игнорируется норматив, согласно которому домашние задания не должны превышать 30% от классной работы.

"Это не выполняется. Даже если бы выполняли этот норматив, детям было бы гораздо легче – хотя бы из того, что тогда домашнее задание занимало бы не больше 1–1,5 часа в старших классах. Сейчас это время растягивается до 2,5–3 часов. Они просто не в состоянии объять необъятное", – добавила парламентарий.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили рост нагрузки на школьников и снижение их поддержки в семье. Как показали результаты исследования, нагрузка в школе резко возросла, особенно для девочек. Они же в меньшей степени могут говорить с любым из родителей на волнующие их темы.

Все это отражается на психическом и физическом здоровье подростков. Аналитики отметили особую уязвимость старшей возрастной группы и детей из менее благополучных семей. Как считают эксперты организации, необходимо устранить академическое давление и бороться с ростом уровня стресса путем системных подходов. Также следует обеспечить равный доступ к внеклассным мероприятиям, ресурсам психического здоровья и медицинским услугам.

