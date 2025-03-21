Глава Минобрнауки Фальков призвал обратить внимание на адаптацию иностранных студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал обратить внимание на вопросы воспитания и адаптации иностранных студентов в стране.

Чиновник указал, что к настоящему моменту уже разобрались с процессом их приема в вузы и работой филиалов, однако проблема интеграции все еще не теряет своей актуальности. В подтверждение своих слов Фальков сослался на результаты опроса, проведенного проектным офисом Минобрнауки в конце 2024 года. В нем приняли участие 588 российских вузов.

"Например, мониторинг показал, что только половина российских вузов работает с учащимися в зарубежных школах – потенциальными абитуриентами", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства акцентировал внимание на высоком уровне вовлеченности иностранных студентов в волонтерские проекты – их доля составляет более 63%. В то же время в 48% высших учебных заведений отсутствуют психологические службы, в состав которых бы входили сотрудники университета, владеющие иностранным языком.

Кроме того, Фальков также отметил необходимость отдельного рассмотрения вопроса о психологической поддержке иностранных студентов.

В настоящее время Минобрнауки ведет работу над созданием единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.

Тестирование планируют создать на базе действующего экзамена в системе ТРКИ – теста по русскому языку как иностранному. Он был разработан ведущими российскими университетами и оценивает степень владения языком по уровням – от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2).

Иностранцев, не владеющих русским языком, при поступлении в вузы России будут отправлять на подготовительные факультеты перед тем, как приступить к изучению основной программы.