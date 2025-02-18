МВД предупредило отчисленных из вузов иностранцев о важности легализации

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Иностранные студенты, отчисленные из российских вузов, должны до 30 апреля 2025 года легализовать свое правовое положение на территории РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Правоохранители напомнили, что в случае отчисления срок временного пребывания иностранца в РФ сокращается, а учебная виза аннулируется. Для решения вопроса нужно обратиться в территориальный орган полиции либо в филиалы "Паспортно-визового сервиса" МВД России.



Ежегодно Россию для получения высшего образования выбирает все больше иностранных студентов. Только за 2024 год в стране выдали более 257 тысяч учебных виз, что на 12% больше показателя 2023 года.

"Студент-иностранец должен для въезда в Россию иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Также он вправе оформить разрешение на временное проживание на период обучения. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, учебная виза не требуется", – добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что думская комиссия по миграционной политике разрабатывает свыше 20 поправок, которые позволят защитить жизнь и здоровье россиян в контексте пребывания в стране иностранцев.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнял, что в школах РФ учатся свыше 200 тысяч детей мигрантов. При этом свыше 40% из них имеют недостаточный уровень владения русским языком для начального освоения школьных программ.

