Минобрнауки РФ сообщило о росте числа студентов магистратуры старше 35 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России постоянно увеличивается количество студентов магистратуры старше 35 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

По данным ведомства, в 2020 году было 59,3 тысячи человек – 11,7% от общего числа магистрантов, в 2021-м – 66,7 тысячи (13,6%), в 2022-м – 82,3 тысячи (15,5%), в 2023-м – 97,5 тысячи (16,9%). В прошлом году в магистратуре насчитывалось 103,4 тысячи студентов в возрасте от 35 лет, что составляет 17,8% от общего числа магистрантов.

Ранее в России вступили в силу новые правила приема в вузы. Для абитуриентов вводятся единые сроки программы высшего образования – с 20 июня.

При этом прием на бюджетные места бакалавриата, специалитета и магистратуры будет заканчиваться 1 сентября, на платное обучение, а также дополнительный набор – до 1 октября.