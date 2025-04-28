Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 07:15

Общество

Мошенники стали обманывать школьников, предлагая купить ответы к ЕГЭ

Мошенники стали обманывать школьников, предлагая купить ответы к ЕГЭ

Москвичи подали 13 тысяч заявлений в школы искусств

"Мой район. Новости": новая школа открылась в Тропарево-Никулине

"Мой район. Новости": школа со своей галереей искусств открылась в Тропарево-Никулине

Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

"Вопрос спорный": для чего нужны оценки за поведение в школах

Компания X5 Tech провела IT-чемпионат среди московских школьников и студентов

Более 100 девятиклассников допущены к досрочной сдаче ОГЭ в Москве

В Минпросвещении объяснили, что означает единое расписание в школах

Собянин: в честь 80-летия Победы будет запущен уникальный проект для школьников

Мошенники начали предлагать школьникам купить ответы к ЕГЭ в специальных телеграм-каналах. В некоторых случаях они присылают фейковые решения заданий, но зачастую скрывают в файлах вредоносные программы, способные заразить устройство вирусами.

Эксперты напомнили, что ответы к экзаменам невозможно купить заранее. Они рекомендовали надеяться на собственные знания и блокировать подозрительные сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществобезопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика