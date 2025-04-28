Мошенники стали обманывать школьников, предлагая купить ответы к ЕГЭ

Мошенники начали предлагать школьникам купить ответы к ЕГЭ в специальных телеграм-каналах. В некоторых случаях они присылают фейковые решения заданий, но зачастую скрывают в файлах вредоносные программы, способные заразить устройство вирусами.

Эксперты напомнили, что ответы к экзаменам невозможно купить заранее. Они рекомендовали надеяться на собственные знания и блокировать подозрительные сообщения.

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