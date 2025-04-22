Собянин объявил об открытии спорткомплекса для воспитанников школы-интерната № 1

В Москве открылся новый спорт комплекс школы-интерната № 1 на Мытищинской улице. Это учебное заведение уже больше 140 лет занимается обучением и реабилитацией детей с тяжелыми нарушениями зрения, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В комплексе созданы все условия для занятий спортом и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.