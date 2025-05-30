Рособрнадзор утвердил расписание проверочных работ в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2025/2026 учебному году. Об этом сообщается на сайте службы.

ВПР пройдут с 20 апреля по 20 мая, конкретную дату проведения работы по тому или иному предмету образовательное учреждение определит самостоятельно. Экзамены в следующем учебном году пройдут в 4–8-х и 10-х классах. Их продолжительность составит 45 или 90 минут.

Русский язык и математика станут обязательными для всех участников ВПР. Ученики 4-х классов также напишут работу по одному из предметов по случайному выбору: окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык.

В остальных классах к обязательным предметам добавятся еще два по выбору – по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков. В 5–6-х классах этими предметами станут история, литература, иностранный язык, география и биология, в 7–8-х классах добавятся физика и информатика, в 8–10-х классах – обществознание.

Проверочные работы по математике и физике в 7–8-х классах школы могут провести на базовом или углубленном уровне. Некоторые ВПР по выбору в 5–8-х классах могут проводиться как в бумажной, так и электронной форме. От написания экзаменов освобождаются ученики, которые принимают участие в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования.

В настоящее время в России выпускники сдают ЕГЭ. Они уже написали работы по химии, литературе, истории, математике и русскому языку. Всего ЕГЭ сдадут более 712 тысяч человек. Экзамен проходит во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах.