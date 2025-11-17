Новое местообитание краснокнижной совы сплюшки обнаружили в Талдомском округе

Фото: 123RF.com/mriyawildlife

Новое местообитание совы сплюшки обнаружили на территории Московской области. Краснокнижная птица обосновалась в Талдомском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Новое пристанище сов сплюшек было выявлено в ходе мониторинга объектов растительного и животного мира в 2025 году для ведения Красной книги субъекта.

Этот вид птиц находится под особой охраной в Подмосковье начиная с 1978 года. Совы сплюшки имеют третью категорию редкости как гнездящийся вид на северной границе ареала. Птицы занесены как в Красную книгу Московской области, так и других регионов.

"Сплюшка встречается в Подмосковье спорадически и не каждый год, традиционно тяготея к долинам крупных рек – Оки, Клязьмы и Дубны", – процитировали министра экологии и природопользования субъекта Виталия Мосина.

Вид сов сплюшек находится под охраной в природных территориях "Урочище "Веревкин бугор", "Большое и Малое Туголянские озера", "Черноголовский заказник".

Раннее редких лебедей-кликунов заметили в Москве на территории национального парка "Лосиный остров". В Красной книге Московской области этот вид птиц занесен в первую категорию редкости. Последняя встреча с этими пернатыми датирована 2020 годом.