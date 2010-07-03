Флорист рассказала об опасных для дома растениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала об опасных для дома растениях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Есть много растений семейства молочайные. Если повредить их лист, выделится липкий сок, похожий на молоко. Он достаточно ядовит и вызывает ожоги, как от борщевика", – пояснила эксперт.

По ее словам, также следует с осторожностью относится к кактусам. Их иголки, которые растут в виде крючка, могут зацепиться за кожу человека при пересадке растения или его поливке. Как уточняет флорист, иголки могут вызвать серьезное воспаление впоследствии.

Также к числу ядовитых растений Сафронова отнесла диффенбахии, которые обладают ядовитым соком с парализующими свойствами. Она также отмечает, что растения с резким запахом могут негативно сказаться на здоровье аллергиков. Навредить здоровью может и сок олеандра, который растет в южных регионах.

При этом она добавила, что экзотическое растение венерина мухоловка не представляет никакого вреда для людей. Однако за ним сложно ухаживать, перекармливать такой вид растения не рекомендуется. А в помещении, где находится мухоловка, советуют уделить внимание комнатной температуре. Они не любят холод.

Ранее ученые из Дрексельского университета в США выяснили, что убеждение о влиянии растений на микроклимат помещений не соответствуют действительности. Обзор исследований помог узнать, что рассеивание в тестовых помещениях протекало на порядки медленнее обычной скорости воздухообмена. Растения при этом на качество воздуха влияли незначительно. Для эффективной очистки комнатного воздуха потребовалось бы от 100 до тысячи цветов на один квадратный метр.

