Городские службы Москвы перешли на усиленную работу из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что за минувшие сутки в некоторых районах Москвы выпало до 60% от месячной нормы осадков.

"Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, крупных происшествий не допущено, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", – цитирует Бирюкова РИА Новости.

По его словам, в субботу, 4 июля, в столице ожидаются осадки до 30 миллиметров. На улицах работают 300 бригад. В местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта дежурят работники ЖКХ.

Заммэра призвал москвичей быть внимательнее при нахождении на улице: не укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами и не парковать вблизи них автомобили.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Портал "Метеоновости" сообщает, что осадки прекратятся к первой половине ночи. По мере продвижения фронта зона дождей распространится на восток.