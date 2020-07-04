Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:13

Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе в субботу, 4 июля, из-за ожидающихся грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр.

Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 11:00 до 21:00.

Зону с ливнями и грозами сформировали атмосферные фронты над Белоруссией, и она накануне приблизилась к столичному региону.

Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

В то же время в центре погоды "Фобос" рассказали, что в июле в Москве прогнозируют настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет идеальной для средней полосы России.

Столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).

Пятая часть месячной нормы осадков выпала на Москву

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать