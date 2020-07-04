Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе в субботу, 4 июля, из-за ожидающихся грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр.

Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 11:00 до 21:00.

Зону с ливнями и грозами сформировали атмосферные фронты над Белоруссией, и она накануне приблизилась к столичному региону.

Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

В то же время в центре погоды "Фобос" рассказали, что в июле в Москве прогнозируют настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет идеальной для средней полосы России.

Столбики термометров в среднем будут останавливаться на показателях 23–28 градусов тепла. Кроме того, за июль в регионе выпадет около 70% месячной нормы осадков (60 миллиметров).

