Комнаты прохлады открыли в центрах соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комнаты прохлады возобновили работу во всех столичных территориальных центрах социального обслуживания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В помещениях созданы условия для отдыха граждан пожилого воздуха, людей с инвалидностью или с хроническими заболеваниями. Здесь можно выпить воды, посмотреть телевизор или почитать книгу. За прохладу для посетителей отвечает вентилятор.

При этом порядок пользования комнатами прохлады в нынешнем году несколько изменился. Из-за пандемии коронавируса находиться в помещении можно будет только в масках, а кресла расставят на расстоянии не менее 1,5 метра.

Комнаты прохлады будут открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу – с 9:00 до 18:45, в субботу – с 9:00 до 16:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода с грозами. Температура воздуха будет держаться на уровне 30 градусов тепла.

