Синоптики прогнозируют в Москве 30-градусную жару

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столицу пришла жара, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, в понедельник, 6 июля, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. В результате воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов, по области – 26–31.

Осадков в городе ждать не стоит. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, передает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице из-за жаркой погоды повысится ультрафиолетовый индекс.

В этой связи Гидрометцентр призвал не выходить на солнце в дневные часы, а также носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.

Вильфанд также предупредил, что в Москве резко похолодает в четверг, 9 июля. По его словам, ожидается понижение температуры на 7–8 градусов. При этом "будет облачно, тоскливо и дождливо".