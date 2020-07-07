Синоптик сообщил о возможных смерчах в столичном регионе

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Во вторник вечером в столице возможны локальные смерчи, грозы, град и ливни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона.

"Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды", – рассказал Тишковец.

При этом он подчеркнул, что вычислить точную вероятность образования смерчей сложно, ситуация меняется каждый час.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей.

В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

