Многоквартирный дом 1928 года постройки на улице Доватора отремонтируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На улице Доватора в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом заявили представители комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, передает Агентство "Москва".

Стало известно, что в Москомэкспертизе согласована проектная документация по ремонту жилого дома 1928 года постройки. Он находится по адресу: улица Доватора, дом 12.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева добавила, что здание является исторически ценным градоформирующим объектом. Так, проектными решениями предусмотрены ремонтные и отделочные работы.

Планируется, что поверхность фасада расчистят и заново окрасят. Кроме того, была определена необходимость замены вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир системы электроснабжения. Помимо этого, в ходе ремонта обновят систему холодного и горячего водоснабжения.

Ранее говорилось, что капитальный ремонт многоквартирных домов возобновляется в Москве. Специалисты намерены проверить системы внутридомового газоснабжения и произвести замену лифтов.