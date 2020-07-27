Многоквартирный дом 1928 года постройки на улице Доватора отремонтируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На улице Доватора в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом заявили представители комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, передает Агентство "Москва".
Стало известно, что в Москомэкспертизе согласована проектная документация по ремонту жилого дома 1928 года постройки. Он находится по адресу: улица Доватора, дом 12.
Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева добавила, что здание является исторически ценным градоформирующим объектом. Так, проектными решениями предусмотрены ремонтные и отделочные работы.
Планируется, что поверхность фасада расчистят и заново окрасят. Кроме того, была определена необходимость замены вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир системы электроснабжения. Помимо этого, в ходе ремонта обновят систему холодного и горячего водоснабжения.
Ранее говорилось, что капитальный ремонт многоквартирных домов возобновляется в Москве. Специалисты намерены проверить системы внутридомового газоснабжения и произвести замену лифтов.
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