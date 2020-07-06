Капитальный ремонт многоквартирных домов возобновляется в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. Он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что специалисты в том числе проверят системы внутридомового газоснабжения и произведут замену лифтов. Бирюков отметил, что графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности.

Ранее сообщалось, что в текущем году систему теплоснабжения заменят в 1,3 тысячи домов. Бирюков отмечал, что капитальный ремонт подразумевает использование стальных водогазопроводных труб. Их отличает высокая стойкость к максимальным температурам и значительная прочность.

По его словам, специалисты будут менять внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах. Устанавливать планируют отечественные отопительные приборы.

Также отмечалось, что до конца года специалисты Мосгаза обновят системы газоснабжения в 30 тысячах квартир. В ходе капитального ремонта домов будет проведена замена газовых сетей, которые используются более 30 лет.

С 2017 года газовые сети обновили в 456 домах столицы. Специалисты заменили около 200 километров внутридомового газопровода.

