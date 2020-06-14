По новому стандарту: как проходит капитальный ремонт 12 поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве продолжается капитальный ремонт 12 детских и взрослых поликлиник, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты в медицинских зданиях демонтировали устаревшие конструкции и коммуникации, перегородки, перекрытия, лестницы, окна и фасады. В части поликлиники проходят работы по установке межкомнатных перегородок и новых инженерных систем.

Во время ремонта зданий жители, которые получали там медпомощь, могут обратиться в другие филиалы поликлиник. Записаться на прием к врачу можно через портал mos.ru, сайт госуслуг, по телефону поликлиники и единому телефону службы записи.

В самой поликлинике можно это сделать через инфоматы. При записи следует обратить внимание на адрес, где будет проходить прием, и номер кабинета.

В 2020 году специалисты проведут капитальный ремонт 50 поликлиник. За три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

