По новому стандарту: как проходит капитальный ремонт 12 поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве продолжается капитальный ремонт 12 детских и взрослых поликлиник, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты в медицинских зданиях демонтировали устаревшие конструкции и коммуникации, перегородки, перекрытия, лестницы, окна и фасады. В части поликлиники проходят работы по установке межкомнатных перегородок и новых инженерных систем.
Во время ремонта зданий жители, которые получали там медпомощь, могут обратиться в другие филиалы поликлиник. Записаться на прием к врачу можно через портал mos.ru, сайт госуслуг, по телефону поликлиники и единому телефону службы записи.
В самой поликлинике можно это сделать через инфоматы. При записи следует обратить внимание на адрес, где будет проходить прием, и номер кабинета.
В 2020 году специалисты проведут капитальный ремонт 50 поликлиник. За три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.
После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.
Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.
"Это наш город": капитальный ремонт еще в 25 поликлиниках начнется до конца июня
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