Системы теплоснабжения обновят в 1,3 тысячи столичных домов

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Систему теплоснабжения заменят в 1,3 тысячи домов столицы в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам представителя мэрии, капитальный ремонт подразумевает использование стальных водогазопроводных труб. Их отличает высокая стойкость к максимальным температурам и значительная прочность.

Менять будут внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах. Устанавливать планируют отечественные отопительные приборы.

"Москва – один из немногих субъектов, который проводит замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию и комфорт москвичей", – подчеркнул Бирюков.

Ранее сообщалось, что стоимость энергопотребления в новых домах по программе реновации будет ниже 10 процентов в пересчете на 1 квадратный метр. Данные параметры изначально закладываются при проектировании и строительстве.

