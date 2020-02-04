Названы отличия новых домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Переехавшие по программе реновации жители рассказали, чем отличаются новые дома.

Отмечается, что новые квартиры уже получили свыше 13 тысяч человек, еще 9 тысяч жителей находятся в процессе переезда. Те, кто уже освоился на новом месте жительства, рассказали о плюсах проживания в новостройках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди основных отличий они особенно выделили светлые и теплые комнаты, застекленные балконы и удобные лифты. Также горожан порадовали арочные окна и витражные балконы.

Отмечается, что дома про программе реновации возводятся по индивидуальным проектам, в которых особое внимание уделяется элементам декора. Так, кроме арок, дизайнеры осветляли облицовочный камень с каждым последующим этажом, а также делали панорамное балконное остекление.

Также среди плюсов жители обозначили вентилируемые фасады, для облицовки которых был использован керамогранит, клинкерная плитка, разноцветные металлические кассеты. Также они указали на то, что внешние стены домов украшены декоративной плиткой, орнаментами и узорами, что придает веселый характер зданиям.

Помимо прочего, москвичей порадовали места для хранения и порядок в подъездах. Площадь мест общего пользования в новостройках по программе реновации была увеличена в 8,7 раз. На таких площадках удобно хранить детские коляски, велосипеды и прочие предметы. Расширение такой площади позволило разместить мусоропровод, лифты, сделать широкие коридоры, что сказалось на комфорте проживания.

Также в таких домах по желанию жильцов предусмотрен консьерж, для которого отведено специальное помещение. Такие люди призваны следить за чистотой и порядком в подъезде и контролировать работоспособность домовых систем и служб.

Сами квартиры тоже претерпели положительные изменения. В частности, площадь кухонь и санузлов увеличилась, также появились широкие коридоры и балконы. В среднем площадь новых жилых помещений увеличилась на 30%.

В новых квартирах установили современные системы отопления с терморегуляторами. Окна застеклили двухкамерными стеклопакетами, которые сохраняют тепло в доме.

Также в домах предусмотрели комфортное проживание для маломобильных граждан: вход в подъезд и лифтовый холл расположили на одном уровне. Для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, предусмотрели специальные квартиры на нижних этажах.

Ранее сообщалось о том, что на Малой Тульской построят дом по программе реновации в цвете "шампань". Предполагается, что так дом лучше впишется в окружающую застройку.