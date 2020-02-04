На Малой Тульской построят дом по программе реновации в цвете "шампань"

Фото: Москомархитектура

Фасады стартового дома программы реновации на Малой Тульской улице облицуют металлическими панелями цвета "шампань". Предполагается, что так дом лучше впишется в окружающую застройку.

По словам первого заместителя председателя Москомархитектуры, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, площадь одноподъездного здания составит 18 тысяч квадратных метров.

Фото: Москомархитектура



Архитектурный образ дома будет формироваться за счет чередования наружных стен в разных плоскостях и активного остекления.

Площади первого этажа отдадут для общественных функций. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там появятся площадки для детей и отдыха взрослых.

"Уверен, что он станет настоящим опорным пунктом, который позволит в полной мере запустить программу в Донском районе", – отметил Сергей Кузнецов.

Фото: Москомархитектура



В Черемушках в текущем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации на 90 квартир. Двухсекционный жилой дом облицуют керамогранитными плитами.